إقليم كردستان يصعد ضد بغداد: ملتزمون بالاتفاق المالي ونرفض المزايدات السياسية

2020/04/27 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت حكومة إقليم كردستان، الإثنين، عن رفضها استخدام مسألة رواتب الموظفين والعاملين في الاقليم بالقطاع العام “كورقة ضغط” سياسية، في أول تعليق على قرار الحكومة المركية إيقاف رواتب الموظفين.وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب اجتماع الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي مع الوفد الحكومي المفاوض للحكومة الاتحادية، إن “الاجتماع كان […]

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