تعافين مصابين بكورونا في اربيل

2020/04/27 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تماثل مصابين اثنين بفيروس كورونا للشفاء التام.

وقال مدير الصحة الدكتور دولوفان محمد في بيان اليوم ان مصابين اثنين قد اكتسبوا الشفاء التام وغادورا المستشفى.

واوضح انه بهذا يصل عدد المتعافين من الفيروس الى 159 في اربيل .

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