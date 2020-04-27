بالصور.. حملة لتشجير الشوارع في محافظة كركوك

2020/04/27 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوكنفذت شعبة الحدائق والمتنزهات صباح اليوم الاثنين، حملة واسعة لزراعة 120 شجرة في الجزرة الوسطية لشارع القدس، وذلك في إطار سعي البلدية المتواصل للارتقاء بمستوى الواقع الزراعي في المحافظة.وأكدت بلدية كركوك في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها تسعى من خلال هذه الحملات الى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير البيئة الجمالية للمحافظة إيماناً […]

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