العزاوي : بعض القوى السياسية تصر للحصول على حصصها في حكومة مصطفى الكاظمي

2020/04/27 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عبد الخالق العزاوي، إن بعض القوى السياسية مازالت تصر للحصول على حصصها في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وتعرقل ولادتها.

وذكر عبد الخالق العزاوي أن بعض القوى تنادي بشعارات تختلف عن الواقع، وهي جزء أساس من نظام المحاصصة الذي فرضته احداث البلاد.

واضاف العزاوي ان تحالف القوى عقد اجتماعا موسعا مع المكلف الكاظمي وطالبه باختيار مستقلين وكفاءات من كل المكونات دون استثناء مع عدم نسيان مطالب المتظاهرين الذين سالت دمائهم في ساحات الاعتصام، مبيناً أن القوى السنية تنازلت عن استحقاقها في الكابينة من اجل دفع ملف تشكيل الحكومة للأمام.

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