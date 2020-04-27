الموسوي : الكاظمي سيجري مفاوضات مع المكونات السنية والكردية

2020/04/27 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية، مختار الموسوي، عن مرحلة جديدة من المفاوضات، سيجريها المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، مع المكونات السنية والكردية.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن المكلف سيبدأ مفاوضات جديدة مع المكونات السنية والكردية لتدارك أزمة تحفظ القوى الشيعية على بعض المرشحين في الكابينة الوزارية، مضيفا أن القوى الشيعية رهنت تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بحصوله على تفويض من القوى السنية والكردية لاختيار ممثليهم في الكابينة الحكومية.

وأوضح الموسوي أن الكتل الشيعية خولت الكاظمي حرية اختيار مرشحيها للقائمة الوزارية على العكس من القوى السنية والكردية التي عينت مرشحيها للكابينة الوزارية.

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