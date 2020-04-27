انطلاق عملية أمنية لتعقب الخلايا الإرهابية في محافظة صلاح الدين

2020/04/27 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت عملية عسكرية واسعة على حدود محافظة صلاح الدين لتعقب الخلايا الإرهابية وتطهير المناطق المحيطة بالمحافظة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، إن العملية انطلقت بمساندة قطعات امنية من الشرطة والتشكيلات الساندة لها من ثلاثة محاور رئيسة لتعقب تنظيم داعش الارهابي في القرى المحاذية للحدود مع صلاح الدين قرب نهر العظيم وتأمين الحدود الادارية الفاصلة مع صلاح الدين، مشيرا الى مشاركة قوة من ألوية الحشد وطيران الجيش الذي نفذ عملية دهم وتفتيش في جزيرة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين للبحث عن خلايا داعش لملاحقتهم والقضاء عليهم.

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