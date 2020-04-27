الخارجية: تسيير رحلة إلى دمشق لإعادة 145 عراقياً عالقاً

2020/04/27 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تسيير رحلة إلى دمشق لإعادة العراقيين العالقين.

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