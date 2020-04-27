ظريف يجري محادثات هاتفية مع وزير خارجية اوكرانيا

2020/04/27 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، محادثات هاتفية مع نظيره الاوكراني كولبا دمیترو، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.وبحث ظريف وديمترو في هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات في العلاقات الثنائية، ومكافحة وباء كورونا، وكذلك ملف سقوط الطائرة الاوكرانية.وكان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية اجرى اتصالات هاتفية في غضون اليومين الماضيين مع الامين العام […]

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