2020/04/27 | 15:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]هبطت على سوق العقار في بريطانيا فرصة نادرة الحدوث تتمثل في جزيرة مذهلة وساحرة تحتوي على بحيرة خاصة معروضة للبيع بأكملها مقابل مبلغ مالي زهيد نسبياً، وهو 250 ألف جنيه إسترليني (309 آلاف دولار أميركي) فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جزيرة مذهلة مع بحيرتها الخاصة معروضة للبيع بـ300 ألف دولار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جزيرة مذهلة مع بحيرتها الخاصة معروضة للبيع بـ300 ألف دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).