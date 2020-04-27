تدمير مضافات وانفاق لداعش.. النتائج الاولية لعملية جزيرة مطيبيجة بصلاح الدين

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، النتائج الاولية لعملية جزيرة مطيبيجة في محافظة صلاح الدين، مشيرةً الى ان القوات الامنية دمرت عدة انفاق ومضافات.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "نفذ ابطال الجيش العراقي وبمشاركة التشكيلات الساندة من الشرطة والحشد الشعبي، عملية عسكرية واسعة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، من 4 محاور رئيسية لتعقب الخلايا الارهابية لعصابات داعش في منطقة مطيبيجة (حاوي العظيم) والقرى المحاذية للحدود بين ديالى وصلاح الدين وسامراء".

واضافت، ان "العملية اسفرت عن تدمير 3 مضافات ونفقين وزورق وعبوة ناسفة تحت السيطرة".

وبينت الخلية ان "العملية التي لا تزال مستمرة وتهدف إلى إنهاء اي وجود لتلك الخلايا وتدمير مضافاتها وتأمين الحدود الادارية الفاصلة بين المحافظتين".

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