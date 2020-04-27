القبض على مسؤول لجنة الإعدامات في

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين أعلنت القوات الأمنية اليوم الاثنين القبض على مسؤول خلية الإعدامات في تنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.وذكرت خلية الإعلام الأمني ، في بيان، أن "قوة من قيادة عمليات سامراء، تمكنت، خلال عملية نوعية، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، الذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الإعدامات في تنظيم داعش".وأضافت: "تأتي هذه العملية بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة".

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