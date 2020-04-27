تسيير رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 145 عراقياً كانوا عالقين في سوريا

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، تسيير رحلة من العاصمة السورية دمشق لإجلاء 145 عراقياً.وقالت الوزارة في بيان تلقته "كلكامش برس" إن "السفارة العراقية لدى دمشق سيرت رحلة استثنائيّة على متنها (145) مُسافِراً عراقيّاً كانوا عالقين إثر إجراءات الحجر التامّ لمُواجَهة تفشّي وباء فايروس كورونا".

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