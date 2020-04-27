2020/04/27 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت القوات العراقية، اليوم الإثنين، نتائج نوعية في عملية عسكرية واسعة أنطلقت بها لتدمير فلول "داعش" الإرهابي، في الحدود ما بين صلاح الدين، وديالى شم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خسائر فادحة تتكبدها فلول "داعش" في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خسائر فادحة تتكبدها فلول "داعش" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).