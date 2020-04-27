حكومة كوردستان تعلن تفاصيل اجتماعها مع الكتل النيابية في البرلمان العراقي

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل

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