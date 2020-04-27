القوات العراقية تطلق حملة بـ

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت منطقة مطيبيجة أشبه بجزيرة موت وتكاد أعمال العنف تقع فيها بشكل يومي حيث لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بعدد من مسلحيه

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