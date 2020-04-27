العراق يلتفت لـ

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقاً لإحصائيات غير رسمية تضم السجون العراقية أكثر من 40 ألف سجين منهم 20 ألفاً في العاصمة وحدها - صورة: كوردستان 24

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