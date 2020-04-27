“كورونا” يتخطى حاجز «3 ملايين» إصابة ودولٌ تتجه لتخفيف القيود

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى عدد الإصابات بفيروس #كورونا، اليوم الإثنين، عتبة 3 ملايين إصابة في مختلف دول العالم، وأسفرت الإصابات بالفيروس المستجد عن وفاة 207 ألف إنسان حتى الآن.ورغم المخاوف من استمرار الازدياد الطردي لأعداد المصابين بالفيروس…

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