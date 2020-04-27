2020/04/27 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر في #المعارضة_السورية أن #تركيا لديها خطة جديدة لدمج الفصائل المسلحة في “جيش منظم”، تحت سيطرة #الجيش_التركي، وجاء في تقرير لموقع “المونيتور”، أن من المتوقع حلّ الفصائل ثم ضمها إلى جيش جديد.ونقل الموقع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يشكل الاتراك جيشاً موحداً للسيطرة على مناطق إدلب؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يشكل الاتراك جيشاً موحداً للسيطرة على مناطق إدلب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).