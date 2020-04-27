إيران تفشل في احتواء “كورونا” وتُطلق قمراً “عادياً جداً” إلى الفضاء

2020/04/27 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران أخيراً عن نجاح إطلاق قمر صناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ “#البالستية”، ويحدث هذا في الوقت الذي تتكدس فيه جثث الإيرانيين في الشوارع بسبب تفشي فيروس “#كورونا”.ولم تكتمل فرحة #إيران بانجازها المرتبط بالقمر، حتى…

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