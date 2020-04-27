وليد سالم: نادم على انتقاد كاتانيتش

2020/04/27 | 15:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم وليد سالم، انه نادم على انتقاد المدرب كاتانيتش.

وقال سالم في تصريح تلفزيوني، تابعته "الغد برس" انه تندم على انتقاد كاتانيتش الذي تبين عمله الصحيح في الوقت اللاحق.

واضاف ان "الخروج من خليجي ٢٤ ربما كان بسبب اخفاق بعض اللاعبين لكن المدرب قدم مع المنتخب نتائج مميزة".

وبين انه لم يكن في نيته الابتعاد عن المنتخب عندما تحدث عن كاتانيتش لانه مع مرور الوقت بين تميزه.

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