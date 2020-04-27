2020/04/27 | 15:45 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة إلى دمشق لإعادة 145 عراقياً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسيير رحلة إلى دمشق لإعادة 145 عراقياً
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تسيير رحلة إلى دمشق لإعادة 145 عراقياً
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة إلى دمشق لإعادة 145 عراقياً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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