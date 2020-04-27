2020/04/27 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بابل

أعلنت دائرة صحة بابل، الاثنين، تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا لمحافظة بابل هو، الحجر المنزلي للملامسين (138)، الحالات المشتبه بها (9)، الحالات المؤكدة الراقدة في المستشفى (27)، قيد الفحص (12)".

وأضافت، أن "الحالات الجديدة هي (9)، القديمة، (2)، إعادة فحص (1)".

بغداد اليوم- متابعة

بدأت المستشفيات في نيويورك، باختبار عقار حرقة المعدة "الفاموتيدين" الحامل للمسمى التجاري "Pepcid"، كعلاج لمرضى فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف فعاليته في علاج مرضى مسنين بالوباء في الصين.





وذكرت تقارير صحفي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الاثنين (27 نيسان 2020)، اكمال إجراءات اللازمة للانطلاق بالحظر الشامل المناطقي، فيما تحدثت عن انتظار نتائج المسح الوبائي الأخيرة للمباشرة بالخطة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اج

بغداد اليوم-البصرة

سجلت محافظة البصرة، الإثنين، إصابة واحدة بفيروس كورونا، في المحافظة، وثمان حالات شفاء.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن "إصابة واحدة بفيروس كورونا، سُجلت في محافظة البصرة"، لافتة الى "تسجيل ثمان حالات شفاء"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة بابل تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة بابل تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).