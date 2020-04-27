روسيا تنفي وجود مقاتلين لها على الاراضي الليبية

2020/04/27 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية الروسية اليوم الاثنين أنه لا يوجد حاليا أي جندي روسي في المناطق التي تشهد أعمالا قتالية في ليبيا، معتبرة أن تقارير صحفية تزعم عكس ذلك تصنف في خانة “الأخبار الزائفة”.جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ردا على مزاعم تداولتها بعض وسائل الإعلام العربية بشأن مشاركة مواطنين روس في النزاع […]

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