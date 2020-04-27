2020/04/27 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الصادقون محمد كريم البلداوي اكتمال كافة الاجراءات القانونية والمالية لشمول الاسر المستحقة لشبكة الحماية الاجتماعية وقال البلداوي في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين تم “الانتهاء من اجراءات شمول 335 اسرة للرجال في قضائي بلد والدجيل والنواحي التابعه لها من الذين قدموا عن طريق مكتبنا وقد تم اكتمال جميع الاجراءات القانونية والمالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي لـ”العهد نيوز”: إكمال اجراءات شمول ٣٣٥ أسرة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي لـ”العهد نيوز”: إكمال اجراءات شمول ٣٣٥ أسرة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).