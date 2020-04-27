بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا.. خلية الازمة النيابية ترجح عودة الحظر الشامل

2020/04/27 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادرجحت لجنة الازمة النيابية ،اليوم الاثنين، عودة فرض حظر التجوال بشكل شامل بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال عضو اللجنة جاسم الفلاحي، ان “ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا قد يدفع الحكومة لاعادة فرض الحظر الشامل”، لافتا الى ان “خلية الازمة تدرس في الوقت الحالي الموقف الوبائي لتحديد الية التعامل مع حظر التجوال”.واضاف، […]

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