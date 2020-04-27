قراءة سياسية لـ3 كلمات: حكومة ذات مصداقية.. علي وجيه

2020/04/27 | 15:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي وجيه: * قراءة سياسية لـ3 كلمات: حكومة ذات مصداقية.يقول بومبيو! * الصيف بوصفه جلاّداً للفاعل الشيعي * العراق الأمريكي محترق لا محالة، بصواريخ الجارة وأصدقائها في الداخل.والعراق الإيراني منهدم بكل تأكيد، دون الحاجة لصواريخ، فيكفي الاختناق الاقتصادي ليُنهي “دكّان النفط” الذي نعيش فيه، ورفع اليد عنه بشكلٍ تام واعتباره “مشروعاً لم […]

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