خام “نايمكس” الأميركي ينخفض بأكثر من 19% ونفط برنت يستمر بالهبوط

2020/04/27 | 15:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، وهبط الخام الأمريكي أدنى 14 دولاراً، مع انخفاض الطلب العالمي على الخام بنحو 30%، بالتزامن مع توقف معظم أنشطة الاقتصاد بسبب فيروس “كورونا”.وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو بنحو 5.3% عند 20.31 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:50 مساءً […]

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