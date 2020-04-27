الشراع و العاصفة لحنا مينا بين زوربا و الشيخ و البحر - صباح هرمز الشاني

2020/04/27 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_هرمز_الشاني ثمة قفزة في المستوى بين هذه الرواية وبين باكورة رواية حنا مينا الموسومة (مصابيح الزرق)، بالرغم من أن الرواية التي نحن بصددها، تعد الرواية الثانية ضمن الروايات الصادرة له والبالغ عددها أثنتي وعشرين رواية، والفارق الزمني بين كتابتهما لا يتعدى على عامين فقط.



ويقر مينا بنفسه في هذا التفاوت في المستوى بينهما في كتابه: (كيف حملت القلم)، وهو يقول: (كتبت المصابيح، وأنا عاقل، وكتبت الشراع والعاصفة وأنا مجن ......





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