نور صبري عن اعتزاله: أتمنى ان أبقى خالداً في ذاكرة الكرة العراقية

2020/04/27 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةعلق حارس مرمى المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، نور صبري، على قرار اعتزاله وشعوره بعد مشاهدته رد فعل الجمهور ووسائل الاعلام.واعلن صبري، امس الأول، اعتزاله بعد مسيرة صبري في الملاعب لمدة 20 عاماً، مثل من خلالها العديد من الأندية العراقية وكانت له تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/ 2019.وقال صبري عبر […]

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