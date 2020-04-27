2020/04/27 | 16:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 5 وفيات و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 144 وفاة و18811 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المتعافين بلغ 2531 بزيادة 174 شخصا خلال اليوم الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد المتعافين في البلاد بلغ 2531، بزيادة 174 شخصا خلال اليوم الماضي.

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس، من حيث عدد الإصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل 5 وفيات و1289 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل 5 وفيات و1289 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).