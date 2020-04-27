الصفار: لم يرد من الحكومة أي توجيه لتخفيض الرواتب

2020/04/27 | 16:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم الاثنين، عدم وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين.

وقال الصفار في تصريح لوكالة الانباء العراقية تابعته "الغد برس"، إن "اللجنة المالية وضعت معاييراً الهدف منها تحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيض المخصصات".

وأضاف أن "هذه المعايير سيتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل"، مشيراً إلى أن "هناك مقترحات للجنة المالية ستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمة الحالية".

وتابع، أن "الخبراء أكدوا أن أسعار النفط ستعاود الانتعاش وأن الأزمة قصيرة ولكن في حال استمرارها سيتم الاستعانة بوسائل أخرى منها الاقتراض من البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيز على تأمين الرواتب"، مبيناً أنه "لم يردنا من الحكومة أي توجيه بشأن تخفيض الرواتب".

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