2020/04/27 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يكشفون حقيقة الفيديو الذي ظن البعض أنه يتضمن إساءة للإمام العباس.. ويؤكدون: سنقاضي من يحرض على قتلنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 16:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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