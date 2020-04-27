2020/04/27 | 16:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني خلال لقائه كلاً من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل – صورة: KRG

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني لبغداد: لا تستخدموا رواتب كوردستان "ورقة ضغط وعقاب" ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني لبغداد: لا تستخدموا رواتب كوردستان "ورقة ضغط وعقاب" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).