توقف خطين لنقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين وكركوك

2020/04/27 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الاثنين، توقف خطين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظتي ص...





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