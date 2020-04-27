2020/04/27 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بارزاني خلال لقائه بلاسخارت: قرار بغداد بقطع رواتب موظفينا ورقة سياسية لمعاقبة الاقليم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مكتب حقوق الإنسان في ديالى، الاثنين، عن أزمة حضانة الأطفال للمنفصلين تسببت بها جائحة كورونا.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حيث لـ(بغداد اليوم)، ان "المكتب تلقى مناشدات كثيرة من ذوي الأطفال المحضونين الذين لم يش

بغداداليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاثنين (27 نيسان 2020)، أن الكتل السياسية جادة بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة بعد سنة من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "كل الكتل السياسية، ضمن حواراتها

بغداد اليوم – كردستان

ردت حكومة إقليم كردستان، الإثنين (27 نيسان 2020)، على قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الإتحادية، مؤكدة أن قوت الشعب يجب أن لا يخضع للمزايدات.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي عقب اجت

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