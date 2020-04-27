“فيفا” يقترح إجراء 5 تبديلات في المباراة بسبب كورونا

2020/04/27 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة‬اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الإثنين، السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بدلاً من ثلاثة كما هو معتاد، بصفة مؤقتة.وقال “فيفا” في بيان، إن “الفكرة ستساعد في التعامل مع ضغط مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا”.وأضاف أن “المقترح يجب أن […]

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