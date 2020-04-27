السعودية: 1289 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2531

2020/04/27 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي حول تطورات كورونا، إن هناك 174 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531.كما أوضح المتحدث باسم الصحة السعودية، أن هناك […]

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