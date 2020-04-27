2020/04/27 | 16:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ملثمون يهاجمون المعتصمين في ساحة الخلاني وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ملثمون يهاجمون المعتصمين في ساحة الخلاني وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).