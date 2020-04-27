الطيران المدني ينفي تسلمه أي طلب رسمي لنقل جثامين عراقيين من لبنان

2020/04/27 | 16:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، تلقيها أي طلب رسمي من أية جهة كانت بشأن نقل جثمان مواطنين عراقيين توفوا في لبنان.وقالت السلطة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نود أن نوضح للرأي العام، إننا طيلة الأيام الماضية لم نتدخر جهدا في سبيل إعادة أهلنا العالقين في مختلف دول العالم، مع الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأضافت "استنفرت كافة ملاكاتنا في ظل حظر التجوال الصحي المفروض لتوفير الظروف المناسبة لمخاطبة الجهات الداخلية والخارجية المختصة لفسح المجال أمام النواقل الوطنية لاتمام هذه المهمة الإنسانية، بل وأكثر من ذلك أن المساعي مستمرة لجلب الموافقات الخاصة بالهبوط في الدول الأوروبية التي تحظر الطيران العراقي فيها".وأعربت عن استغرابها من "بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الذي يشير إلى اننا لم نعطي الموافقات اللازمة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية لنقل جثامين عراقيين من بيروت الى بغداد".وأكدت سلطة الطيران "لم نستلم أي طلب رسمي من قبل أي جهة حكومية أو برلمانية او شركة طيران، لا سيما مجلس النواب، فضلا عن ذلك فإن الموضوع يعنى بنقل جثامين عراقيين متوفين بمرض السرطان من لبنان إلى ذويهم في العراق".وتابعت "رئيس السلطة لم يتسلم اي طلب ورقي او هاتفي الا وتم اتخاذ إجراء فيه، لأننا نؤمن إضافة لمهمتنا الوطنية فهناك جانب إنساني كبير نلتزم به ونتعاون في سبيل تحقيقه".يذكر ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان رئيس سلطة الطيران المدني تسبب بعرقلة نقل جثامين مواطنين عراقيين توفوا في لبنان.

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