الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا في إلى 105

2020/04/27 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.وأشار السند إلى أن “الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت”.وأضاف: “بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من […]

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