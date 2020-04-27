مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: ضبط كدس للأسلحة والمتفجرات بعملية أمنية استباقية غربي الأنبار

2020/04/27 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن ضبط كدس للأسلحة والمتفجرات والعتاد بعملية امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من ضبط كدس للأسلحة والمتفجرات […]

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