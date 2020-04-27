2020/04/27 | 16:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد قائممقام قضاء حديثة غربي الانبار مبروك حميد الجغيفي يوم الاثنين باعلان الاستنفار بين صفوف الاجهزة والتشكيلات الامنية في محيط غربي الانبار لمواجهة عناصر من داعش تسللوا من سوريا.

وقال الجغيفي لشفق نيوز" تلقينا معلومات استخبارية بتسلل عشرات الدواعش من حدود سوريا الى مناطق غربي الانبار والاعداد لهجمات تستهدف اقضية الانبار الغربية والحدودية مشيرا الى انتشار مكثف للقطعات الامنية في محيط قضاء حديثة والمناطق التابعة له تحسبا لاي طارئ امني"

واضاف ان "عصابات داعش تسعى لاستهداف المدن خلال شهر رمضان الحالي وتنفيذ هجمات لصوصية كما حدث امس في ناحية الوليد غربي قضاء الرطبة".

وشهدت محافظة الانبار ليلة امس هجوم لداعش استهدف ناحية الوليد 440 كم غرب مدينة الرمادي واسفر الهجوم عن مقتل عضو مجلس محلي سابق واصابة اثنين اخرين

ويقع قضاء حديثة غرب العراق في محافظة الأنبار على بعد 260 كيلومتر غرب العاصمة بغداد، ويبلغ عدد سكان مدينة حديثة بحوالي 49 ألف نسمة والقضاء بحوالي 100 الف نسمة وتمتد مدينة حديثة على ضفاف نهر الفرات مسافة قدرها 25 كم، وتسكنها عشائر وقبائل عربية مختلفة من أهل مدينة حديثة، والرمادي وعانه وراوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).