بريطانيا تقلب الطاولة.. أرقام الصين غير شفافة

2020/04/27 | 17:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….بشكل قاطع غير قابل للشك، اعتبرت لندن أن بكين تنشر بيانات كاذبة عن كورونا، ففي إجراء مفاجئ اتخذ مكتب رئيس الوزراء البريطاني موقفاً اعتبر فيه أن معلومات بكين حول الوباء لا تتمتع بأية مصداقية أو شفافية.وبحسب ما رصدت صحف بريطانية، فإن مكتب رئيس الحكومة حذف الصين من البيانات اليومية التي ينشرها بغرض […]

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