2020/04/27 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران تصدر توضيحاً بشأن عدم اعطاء موافقة لإعادة جثامين عراقيين من بيروت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران تصدر توضيحاً بشأن عدم اعطاء موافقة لإعادة جثامين عراقيين من بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).