2020/04/27 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، اليوم الاثنين ، الاتفاق مع محافظ بابل الاستاذ حسن منديل والشركة المنفذة لمشروع ملعب بابل الاولمبي 30 إلف متفرج على إعادة العمل في المشروع عقب المصادقة على الموازنة المالية لعام 2020.وقال رياض في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان مشروع ملعب بابل الاولمبي يعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة يقرر استئناف العمل في ملعب بابل الاولمبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة يقرر استئناف العمل في ملعب بابل الاولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).