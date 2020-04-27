مشهد سينمائي بكلمات تقشعر لها الأبدان .. ضابط في مكافحة الإرهاب يسرد قصته مع طفلة وأخيها خلال عمليات تحرير الموصل

2020/04/27 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نقلت الصفحة الرسمية التابعة لقوات العمليات الخاصة، قصة واقعية حدثت مع أحد ضباط جهاز مكافحة الارهاب، مع طفلة واخيها خلال عمليات تحرير الموصل من تنظيم “داعش”.ونشرت الصفحة منشورًا اطلعت عليه “يس عراق” وتضمن قصة مؤلمة لاتغادرها “دموع الضباط والمنتسبين” انذاك.وجاء في القصة حسبما يرويها الضابط إن “فتاة كانت تحتضن أخيها […]

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