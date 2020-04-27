جامعة ديالى تعلن تصنع” الوسط الناقل” لدعم معركة مواجهة فيروس كورونا

2020/04/27 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت جامعة ديالى، الاثنين، نجاح فريق بحثي في صناعة الوسط الناقل لدعم معركة مواجهة فيروس كورونا.وقال مدير اعلام الجامعة علي العلكاوي لـ /المعلومة/، ان “فريقا بحثيا من جامعة ديالى نجح في تصنيع الوسط الناقل لعينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا في خطوة هي الاولى من نوعها في المحافظة”.واضاف العلكاوي، ان “300 وسط […]

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