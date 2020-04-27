تعليق من نور صبري بعد قرار اعتزاله

2020/04/27 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..علق النجم الدولي السابق وحارس مرمى نادي النجف، نور صبري، على قرار اعتزاله اللعب نهائياً.وقال صبري عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، “أيام وأنا احاول اكتب شيئاً لكن تخونني الكلمات، فضلت أن أكتفي بما كتب وقيل وردة الفعل العظيمة من قبل المحبين”.واضاف “شكراً لكم جميعاً أعلام جمهور لاعبين مدربين واعذروني إذا اخطأت […]

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