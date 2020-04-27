2020/04/27 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_جرادات الصديق العزيز المهندس ناجح الخطيب، بأسى بالغ واستبشار متحفِّظ معاً- الأسى على تلك الكارثة السياسية-الإنسانية التي حلَّت بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا، والاستبشار لأن أحداً تذكَّرها وأثارها بعد مرور ما يربو على ستة عقود منذ بدء الحقبة العرفية مع الانقلاب على الحكومة البرلمانية المنتخبة في عام 1957- قرأتُ منشورك المعنون بـ "نقد ذاتي" بتاريخ 21 نيسان/أبريل على صفحتك الغنية دائماً على ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجابات ملموسة عن أسئلة كبرى في الحقبة العرفية - أحمد جرادات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجابات ملموسة عن أسئلة كبرى في الحقبة العرفية - أحمد جرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).