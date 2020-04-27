2020/04/27 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يقرر استضافة رئيس سلطة الطيران لمعرفة أسباب تأخر نقل جثامين عراقيين من لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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